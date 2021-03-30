Мужчина устроил стрельбу в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

Стрельба в Подмосковье. ФСБ попыталась задержать жителя коттеджного поселка по подозрению в незаконном обороте оружия. А тот забаррикадировался и открыл огонь по силовикам. Не только отстреливается, но и бросил уже несколько гранат. После этого начался пожар.

Сообщается, что это гендиректор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству 1960-го года рождения. По неподтвержденным данным, ранее был судим. В доме в начале стрельбы находились ребенок и трое взрослых. Сейчас кроме стрелка в здании остается один человек. Также на участке мужчина устроил зоопарк – с тиграми, медведем, рысью. По информации правоохранительных органов, стрелку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram