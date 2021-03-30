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Мужчина устроил стрельбу в Подмосковье

30.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина устроил стрельбу в Подмосковье

Стрельба в Подмосковье. ФСБ попыталась задержать жителя коттеджного поселка по подозрению в незаконном обороте оружия.  А тот забаррикадировался и открыл огонь по силовикам. Не только отстреливается, но и бросил уже несколько гранат. После этого начался пожар. 

Сообщается, что это гендиректор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству 1960-го года рождения. По неподтвержденным данным, ранее был судим. В доме в начале стрельбы находились ребенок и трое взрослых. Сейчас кроме стрелка в здании остается один человек. Также на участке мужчина устроил зоопарк – с тиграми, медведем, рысью.  По информации правоохранительных органов, стрелку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Стрельба в Подмосковье. ФСБ попыталась задержать жителя коттеджного поселка по подозрению в незаконном обороте оружия.  А тот забаррикадировался и открыл огонь...
 
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