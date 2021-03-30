Как проходит подготовка к вакцинации от COVID-19 в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Рост доли отечественных лекарственных средств на рынке и розлив вакцины «Спутник V». Сегодня эти вопросы обсуждали на предприятии «Белмедпрепараты». С коллективом встретилась Наталья Кочанова.

Спикер Совета Республики выслушала вопросы людей. Говорили о перспективах. Сегодня «Белмедпрепараты» – единственная площадка, где начался промышленный розлив анти-ковидной вакцины. Технологию передала Россия. Перед прививкой населения она пройдёт трёхнедельную проверку в российском центре имени академика Гамалеи. В конце апреля препарат, выпущенный у нас, станет доступным. В месяц собираются производить 500 тысяч доз. Параллельно на предприятии работают над выполнением госпрограммы. До 2025 года задача для отрасли – увеличить долю белорусских лекарств на рынке до 75%.

Ещё одна тема обсуждения – эпидобстановка. За последние сутки в стране – 995 новых случаев. Выписаны из больниц 794 пациента. Обстановку специалисты называют контролируемой, но ставку делают всё же на иммунизацию. Она должна значительно снизить число заражений. Всего в планах на год привить до 60 % населения, этого достаточно для создания коллективного иммунитета.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram