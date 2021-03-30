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Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №128 «О применении специальных мер». Об этом со ссылкой на пресс-службу Главы государства
Как отмечается в сообщении, документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.
В частности, документ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.
Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Правительством.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №128 «О применении специальных мер». Об этом со ссылкой на пресс-службу Главы государства сообщает БЕЛТА. Как...
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