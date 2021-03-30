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Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Жабинковском районе

30.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Жабинковском районе

В Жабинковском районе велосипедист погиб в результате столкновения с легковым авто. Об этом сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла в 21:25 29 марта, на четвертом километре автодороги H141 Орепичи – Степанки – Соколово. Audi A4, за рулем которой находился 24-летний мужчина, сбила 29-летнего велосипедиста. Согласно предварительной информации, велосипедист двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что велосипед не был оборудован фонарями, однако к нему были прикреплены катафоты.

Еще одно ДТП произошло тем же вечером и в Пинске, где 26-летний водитель Mitsubishi при повороте налево на перекрестке улиц Первомайской и Парковой не уступил дорогу ехавшему навстречу водителю мотоцикла Honda. 41-летний мотоциклист с травмами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

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В Жабинковском районе велосипедист погиб в результате столкновения с легковым авто. Об этом сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома. Авария произошла в 21:25 29...
 
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