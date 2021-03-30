Аукцион по продаже медальона с волосами Наполеона Бонапарта начнется во Франции. Стартовая цена – 1500 евро

Источник материала: ОНТ

Полторы тысячи евро за прядь волос. И это только стартовая цена, с которой во Франции начнут аукцион по продаже медальона с волосами Наполеона Бонапарта.

Прядь со своей историей, ведь первым её владельцем был граф, который сопровождал полководца на остров Святой Елены. Волосы срезали после смерти Наполеона, граф вложил их в медальон и увёз с собой. Вместе с необычным лотом покупатель получит сопроводительное письмо того самого графа, написанное в 1815 году. Аукцион назначен на 11 апреля.

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