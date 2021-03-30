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Они изменились до неузнаваемости! Звезды, которые переборщили с пластическими операциями
Источник материала: ОНТ
В погоне за красотой и молодостью многие знаменитости ложатся под нож. К сожалению, ожидания и реальность часто не совпадают, даруя папарацци очередной заголовок для «желтой статьи».
Мы составили для вас список самых ужасающих результатов пластических операций. Приятного просмотра.
Жаклин Сталлоне
Да, да, это мама всеми известного Сильвестра Сталлоне. В прошлом красавица Жаклин безудержно пыталась вернуть все на свои места. Пластические операции шли одна за одной, но ожидаемого результата она так и не получила.
Мег Райан
Каких-то 30 лет назад Мег блистала на экранах в таких известных фильмах, как «Французский поцелуй», «Неспящие в Сиэтле», «Когда мужчина любит женщину». И с первым появлением морщинок звезда решается на пластическую операцию. В 2000-х Мег пропадает с ковровых дорожек на неопределенное время. И возвращение не было триумфальным, фанаты были поражены изменениями во внешности, которые вовсе ее не красили. Губы стали пухлее, щечки надутыми, пропала ее индивидуальность и природное обаяние. Актриса снялась еще в десятках фильмов, но былую популярность так и не смогла вернуть.
Донателла Версаче
Сестра известного кутюрье много лет находилась в тени своего брата. После того как его застрелили, бразды правления перешли к ней. Желание выделиться или преумножить свою красоту сыграло с ней злую шутку. Несколько пластических операций превратили ее в предмет для споров и сравнений. Одна из самых влиятельных женщин в мире моды показала своим примером, как делать не нужно.
Микаэла Романини
Микаэла стала известной не благодаря своим выдающимся способностям, а из-за стремления стать совершенством. Ее перфекционизм раз за разом вел в клинику, где она делала очередную пластическую операцию. Результат с каждым разом становился только хуже, а желание исправить ситуацию все больше. И в этом замкнутом круге так и осталась заперта светская львица, которую знают теперь во всем мире.
Джослин Вильденштейн
Женщина-кошка. Уроженка Швейцарии прославилась своим немыслимым стремлением обрести «кошачью» внешность. Все это делалось для любимого мужа-миллиардера, с которым в итоге развелась.
Майкл Джексон
Один из самых талантливых певцов всех поколений. Легенда поп-музыки запомнился фанатам белокожим парнем с миниатюрным носиком. Майкл не признавал свою внешность и шел к финальному образу несколько лет. Смена цвета кожи, изменение формы носа, подтяжка лица – Майкл Джексон стал похож на фарфорового мальчика. Изменения во внешности только подогрели внимание фанатов к его персоне.
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В погоне за красотой и молодостью многие знаменитости ложатся под нож. К сожалению, ожидания и реальность часто не совпадают, даруя папарацци очередной заголовок...
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