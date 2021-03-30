Они изменились до неузнаваемости! Звезды, которые переборщили с пластическими операциями

Источник материала: ОНТ

В погоне за красотой и молодостью многие знаменитости ложатся под нож. К сожалению, ожидания и реальность часто не совпадают, даруя папарацци очередной заголовок для «желтой статьи».

Мы составили для вас список самых ужасающих результатов пластических операций. Приятного просмотра.





Жаклин Сталлоне



Фото: woman.rambler.ru

Да, да, это мама всеми известного Сильвестра Сталлоне. В прошлом красавица Жаклин безудержно пыталась вернуть все на свои места. Пластические операции шли одна за одной, но ожидаемого результата она так и не получила.

Мег Райан



Фото: fishki.net

Каких-то 30 лет назад Мег блистала на экранах в таких известных фильмах, как «Французский поцелуй», «Неспящие в Сиэтле», «Когда мужчина любит женщину». И с первым появлением морщинок звезда решается на пластическую операцию. В 2000-х Мег пропадает с ковровых дорожек на неопределенное время. И возвращение не было триумфальным, фанаты были поражены изменениями во внешности, которые вовсе ее не красили. Губы стали пухлее, щечки надутыми, пропала ее индивидуальность и природное обаяние. Актриса снялась еще в десятках фильмов, но былую популярность так и не смогла вернуть.

Донателла Версаче



Фото: ohitalia.ru

Сестра известного кутюрье много лет находилась в тени своего брата. После того как его застрелили, бразды правления перешли к ней. Желание выделиться или преумножить свою красоту сыграло с ней злую шутку. Несколько пластических операций превратили ее в предмет для споров и сравнений. Одна из самых влиятельных женщин в мире моды показала своим примером, как делать не нужно.

Микаэла Романини



Фото: womanmirror.ru

Микаэла стала известной не благодаря своим выдающимся способностям, а из-за стремления стать совершенством. Ее перфекционизм раз за разом вел в клинику, где она делала очередную пластическую операцию. Результат с каждым разом становился только хуже, а желание исправить ситуацию все больше. И в этом замкнутом круге так и осталась заперта светская львица, которую знают теперь во всем мире.

Джослин Вильденштейн



Фото: fb.ru

Женщина-кошка. Уроженка Швейцарии прославилась своим немыслимым стремлением обрести «кошачью» внешность. Все это делалось для любимого мужа-миллиардера, с которым в итоге развелась.

Майкл Джексон



Фото: fuzzmusic.ru

Один из самых талантливых певцов всех поколений. Легенда поп-музыки запомнился фанатам белокожим парнем с миниатюрным носиком. Майкл не признавал свою внешность и шел к финальному образу несколько лет. Смена цвета кожи, изменение формы носа, подтяжка лица – Майкл Джексон стал похож на фарфорового мальчика. Изменения во внешности только подогрели внимание фанатов к его персоне.





По материалам сайтов: woman.rambler.ru , fishki.net , ohitalia.ru , womanmirror.ru , fb.ru , fuzzmusic.ru , livestory.com.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram