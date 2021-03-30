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«Я не могу перестать смеяться!»: эмоциональная реакция кошки на тостер довела пользователей до слез
Источник материала: ОНТ
Хозяйка кошки по кличке Мело запечатлела на видео момент знакомства её питомицы с кухонным тостером. Видео тут же стало вирусным, набрав в TikTok более 4,1 млн просмотров. Об этом
На кадрах видно, как кошка внимательно изучает тостер, однако стоит ей на секунду отвлечься, как из него выпрыгивает хлеб, а сама кошка пугается и «грациозно» улетает под стол.
Пользователей соцсетей рассмешила реакция пушистой питомицы на непонятный ей гаджет. «Это я так до сих пор тостера пугаюсь, хотя пользуюсь им уже полгода», «Я не могу перестать смеяться», – писали они в комментариях к видео.
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Хозяйка кошки по кличке Мело запечатлела на видео момент знакомства её питомицы с кухонным тостером. Видео тут же стало вирусным, набрав в TikTok более 4,1 млн...
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