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«Я не могу перестать смеяться!»: эмоциональная реакция кошки на тостер довела пользователей до слез

30.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я не могу перестать смеяться!»: эмоциональная реакция кошки на тостер довела пользователей до слез

Хозяйка кошки по кличке Мело запечатлела на видео момент знакомства её питомицы с кухонным тостером. Видео тут же стало вирусным, набрав в TikTok более 4,1 млн просмотров. Об этом пишет портал «Ридус».

На кадрах видно, как кошка внимательно изучает тостер, однако стоит ей на секунду отвлечься, как из него выпрыгивает хлеб, а сама кошка пугается и «грациозно» улетает под стол.

Пользователей соцсетей рассмешила реакция пушистой питомицы на непонятный ей гаджет. «Это я так до сих пор тостера пугаюсь, хотя пользуюсь им уже полгода», «Я не могу перестать смеяться», – писали они в комментариях к видео.

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Теги: знакомства
 
 
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Хозяйка кошки по кличке Мело запечатлела на видео момент знакомства её питомицы с кухонным тостером. Видео тут же стало вирусным, набрав в TikTok более 4,1 млн...
 
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