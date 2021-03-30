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Электромобили освободили от транспортного налога

30.03.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Электромобили освободили от транспортного налога

По новым правилам. Водители электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога на ближайшие пять лет.  


Это касается машин, которые приводятся в движение исключительно электродвигателем.

Не будут облагаться налогом автомобили, снятые с учёта до 1 июля этого года. Также освобождён от уплаты транспорт старше 1991 года выпуска.

Меньше придётся платить людям с инвалидностью l и ll групп, ветеранам войны – при наличии водительского удостоверения. Ставка госпошлины для них снижена наполовину.

С 2021 года вместо «дорожного сбора» в стране введён транспортный налог. Его нужно платить до 15 ноября ежегодно. Размер будет зависеть от параметров автомобиля и времени владения им.

Прописаны в документе и исключения. К примеру, если человек оказался в тяжёлой жизненной ситуации. Тогда местные власти вправе освободить его от уплаты налога.

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По новым правилам. Водители электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога на ближайшие пять лет.   Это касается машин, которые приводятся в движение...
 
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