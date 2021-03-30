Источник материала: ОНТ

Белорусские и российские учёные намерены создавать научно-промышленные кластеры, которые будут работать на реальный сектор экономики. Инициативу обсудили сегодня в Москве на совместном заседание Президиумов Белорусской и Российской академий наук.





Встреча впервые за год прошла в очном формате. В повестке – реализация действующих союзных программ, новые перспективные проекты, развитие сотрудничества в области информационных, медицинских, агропромышленных технологий, энергетики и космоса. Беларусь настаивает на скорейшем создании единого научно-технологического пространства. Речь идёт об открытии группы научно-исследовательских кластеров, которые бы работали на конкретные потребности экономик двух стран.

Одним из таких является сотрудничество в области атомной энергетики и ядерной физики. Завтра делегация Академии наук Беларуси посетит исследовательский центр «Курчатовский институт».

Там учёные намерены провести совещание экспертных групп по широкому спектру направлений: от проектов в области технологии элементарных частиц до высокотехнологичной медицины.

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