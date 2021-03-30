Всё на тот свет! Как хоронят цыганских баронов

Источник материала: ОНТ

Цыгане – загадочный и уникальный народ, который проживает на всей территории земного шара. Европа, Азия, Северная Америка – на всех этих континентах имеются крупные таборы, управляемые умелыми руководителями – баронами. Этот народ смог получить неоднозначную репутацию, попав в историю. Жизнь цыган окутана тайнами, узнать которые – большая удача для искателей приключений. Больше всего интереса вызывают похороны баронов – богатейших глав таборов.





Зачастую цыгане воспринимаются людьми в негативном ключе из-за их связи с криминалитетом. Многие ходят по домам и просят денег в обмен на разного рода магические услуги. Дети побираются, стремясь обмануть и ввести в заблуждение огромное количество людей.

Так или иначе, они смогли отметиться в истории как неоднозначный народ, получивший репутацию странных людей. Они также славятся своей любовью к роскоши. В то время как некоторые их соплеменники ходят в одежде двадцатилетней давности, многие бароны и их окружение не отказывают себе ни в чем. По уровню вложений в свою красивую жизнь они могут соперничать с олигархами. В любом случае они заслуживают внимания со стороны многих наблюдателей.



Фото: flickr.com

Опасность цыган

Все нажитое люди не несут с собой в могилу, однако у баронов на этот счет другое мнение. Они считают, что, если их похороны пройдут с широким размахом, о них будут помнить все окружающие. Чем больше денег будет вложено в похороны барона, тем лучше для семьи. Другие бароны будут желать повторить все то, что делал их товарищ.

По сути, бароны считают, что похороны – это всего лишь переезд из одного особняка в другой. Сама дорога на кладбище заранее продумывается с организаторами и украшается с максимальной роскошью. Многие цыгане имеют связи в городских администрациях. Именно поэтому бывали случаи, когда цыганские бароны намеренно перекрывали движение транспортных средств, чтобы кортеж с телом усопшего мог достигнуть пункта назначения.



Фото: borminska.livejournal.com

Цыганские традиции напрочь противоречат их религии – христианству. Они продолжают пышно праздновать различные мероприятия, не забывая о роскоши даже в грустный день похорон. Погребальные обычаи никак не связаны с христианскими корнями. Они отличаются от привычных ритуалов, которые совершают христиане во время отпевания усопшего. Они считают, что после смерти барон продолжает жить в загробном мире, что вынуждает его обеспечить себе очень уютную обстановку.

Представления о загробном мире

Многие бароны думают, что в будущем они смогут воскреснуть, а для новой жизни им потребуется большое количество денег. Они считают, что золото вместе с мебелью и другим имуществом пригодятся после смерти.

Исследователи считают, что подобное отношение к смерти у цыганских баронов возникло не случайно. Христианизация народа не повлияла на традиции похорон, что можно увидеть по целому ряду различных атрибутов.

Курьезные случаи

Бывали случаи, когда бароны за несколько лет до предполагаемой кончины обустраивали могилу таким образом, чтобы им было комфортно. Подобно египетским жрецам цыганские бароны рыли могилу, в которой расставляли различного рода атрибуты, такие как подсвечники, дорогую мебель и драгоценности. Некоторые бароны даже закапывали вместе с собой автомобили.



Фото: warnet.ws

Если посмотреть на публичные фотографии цыганских похорон, то можно прийти в ужас от увиденного. Посмотрите на то, что происходит внутри могилы. По сути, она больше похожа на маленькую однокомнатную квартиру с роскошным убранством.

На некоторых фотографиях видно, как гроб лежит не на постаменте или тумбе, а на обыкновенной кровати. По бокам расставлена роскошная мебель, а также разбросаны драгоценности. Они делают все, чтобы показать, насколько сильно они преуспели в жизни. Многие из них считают, что скоро будет воскрешение из мертвых, и именно от количества накопленных драгоценностей будет зависеть богатство в следующей жизни. Для цыганских баронов это вопрос чести семьи – так они показывают свой высокий статус в обществе.



Фото: i24-7-news.com

Абсурдные моменты

Как уже было сказано ранее, многие бароны даже закапывают машины. Например, несколько лет назад в одном российском городе умер барон, который перед смертью в своём завещании велел закопать вместе с собой огромный внедорожник Rolls-royce «Фантом». Его сыновья сделали своеобразный гараж, состоящий из большой ямы с идеальной отделкой. С помощью специального подъёмного крана они опустили машину внутрь, а отца похоронили в могиле, больше напоминающей квартиру.





По материалам сайта bigpicture.ru

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