Нацбанк анонсировал скорые изменения для форекс-компаний

Источник материала: ОНТ

Рынок Форекс в Беларуси достиг почти 140 миллиардов долларов. Это рекордный суммарный объём операций клиентов за все пять лет существования внебиржевого рынка. Его участники и Нацбанк сегодня во время онлайн-конференции рассказали об итогах работы и перспективах развития.

Рынок удвоился. За 2020 год было совершено около 8 миллионов операций. С положительным результатом – более 60%. Это среднеевропейский уровень.

В Беларуси уже 18 форекс-компаний. Нацбанк намерен расширить перечень базовых активов, чтобы клиентам-нерезидентам – а их более 80% – было комфортнее торговать. Это касается и белорусов, которые предпочитают торговать на иностранных площадках.

Белорусские форекс-компании предлагается называть инвестиционными. Это, что называется, исключит трудности перевода для иностранных инвесторов, если они решат создать такие компании. Проще будет понимать условия и клиентам из-за рубежа.

На финальной стадии работа над законопроектом о рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментах.

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