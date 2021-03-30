В Японии наступил самый ранний за 1200 лет сезон цветения сакуры. Его связали с глобальным потеплением (Фото)

Источник материала: ОНТ

Необыкновенно теплая и ранняя весна обернулась аномально ранним сезоном цветения сакуры в Японии. Историки говорят – так рано сезон цветения одного из главных символов Японии не начинался уже как минимум 1200 лет.

Хроники японского императорского двора, содержащие сведения о цветении сакуры, ведутся с 812 года нашей эры. При этом в документах, на которые опираются историки, отмечается, что наиболее ранней датой цветения за весь период ведения хроник стало 27 марта 1409 года. В 2021 же году официальные издания объявили о том, что в Киото (старая столица Японии) деревья сакуры полностью зацвели уже к 26 марта.









Аномально раннее цветение сакуры представляет интерес не только для самих японцев и туристов, ежегодно массово съезжающихся в Японию для наблюдения за этим явлением, но и для климатологов. Так, с начала XI века существует 732 подробных описания данного процесса. Эти записи являются наиболее полным и длительным отчетом о каком-либо сезонном природном явлении в мире, а соответственно, позволяют отследить изменения климата на планете.









В частности, в ходе изучения хроник исследователям удалось установить четкую тенденцию к потеплению климата в северном полушарии Земли, где весна стала наступать значительно раньше. В связи с этим меняются модели активности некоторых животных и растений, в том числе и деревьев сакуры, которая уже с 1971 года начала зацветать на неделю раньше, чем это было в предыдущие периоды.









Сакура – это, конечно же, не единственное растение, поменявшее модель своей активности под влиянием климатических изменений. Однако тысячелетняя традиция отслеживания её цветения предоставляет исследователям куда больший объем данных, нежели результаты наблюдений за другими представителями флоры и фауны, которые ведутся на протяжении разве что нескольких десятилетий.

Фото: Instagram-аккаунт explorewithwing

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