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Лукашенко подписал запрет на ввоз в страну ряда товаров и услуг

30.03.2021 19:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер» в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.

Лукашенко подписал запрет на ввоз в страну ряда товаров и услуг

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц, передает пресс-служба Лукашенко.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом Министров.

 
 
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Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер» в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь.
 
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