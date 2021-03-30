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Политзаключенного Виктора Седова приговорили к трем годам колонии усиленного режима

30.03.2021 19:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Первомайского района Минска 30 марта вынес приговор политзаключенному Виктору Седову, который обвинен в участии в массовых беспорядках.

Политзаключенного Виктора Седова приговорили к трем годам колонии усиленного режима

Как сообщает spring96.org, судья Анастасия Лейковская постановила: три года лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно такое наказание запросил для обвиняемого прокурор Зубко.

Виктор Седов был задержан 16 октября в Минске на основании видео, на котором якобы видно, что он бросает камни на акции протеста в столице.

Согласно обвинению, в ночь с 10 на 11 августа на перекрестке улиц Сурганова и Куйбышева, возле дома № 50 на Сурганова, Седов принял участие в возведении баррикад, бросил два предмета на проезжую часть.

Вину обвиняемый признал частично. По его словам, он положил камень на проезжую часть и бросил камень на дорогу.

Адвокат просил поменять статью 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки) на статью 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Суд Первомайского района Минска 30 марта вынес приговор политзаключенному Виктору Седову, который обвинен в участии в массовых беспорядках.
 
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