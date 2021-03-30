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В Минске продали двухкомнатную квартиру за $35 тысяч. Объясняем, что с ней не так

30.03.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недавно в Минске на аукцион была выставлена двухкомнатная квартира в хорошей панельной 10-этажке 1994 года постройки по адресу ул. Лобанка, 56. Начальная цена лота составляла всего $23 тыс. при общей площади квартиры — 52,5 кв. м. Стоимость квадратного метра вышла даже ниже, чем в мечтах большинства белорусов, — $438 за «квадрат». Но квартира продавалась с обременением — жильцами, которые задолжали по ипотечному займу, в результате чего и лишились крова. Жилье было конфисковано, и сегодня прошел электронный аукцион по его продаже. Минская квартира с жильцами ушла с молотка.

В Минске продали двухкомнатную квартиру за тысяч. Объясняем, что с ней не так

Интерес к лоту был очень высок. Новость о двушке на Лобанка, выставленной на аукцион по крайне низкой цене, прочитали больше 300 тысяч раз, а страницу лота просмотрели больше 6 тысяч человек, однако в торгах решились поучаствовать только два заявителя. Электронный аукцион длился сегодня весь день, а стоимость квартиры в его процессе повышалась 74 раза. Последняя ставка была сделана в 19:11. В итоге квартира ушла с молотка за 93 500 рублей, что эквивалентно $35 648. С учетом площади двушки за квадрат выходит больше, чем в мечтах белорусов, но все равно очень мало — $679.

В Минске продали двухкомнатную квартиру за тысяч. Объясняем, что с ней не так

16 марта, комментируя ситуацию с этим лотом, судебный исполнитель Барчевская Д. А., которая ее реализует, заверила Onliner, что покупателю не о чем волноваться. Да, двое прописанных граждан могут не захотеть выселяться из квартиры в добровольном порядке. В этом случае покупателю предстоит выселить их через суд. При этом, по словам судебного исполнителя, суд не может вынести решение в пользу прописанных.

В Минске продали двухкомнатную квартиру за тысяч. Объясняем, что с ней не так

Однако так случается не всегда. В августе 2019 года наш читатель купил с молотка квартиру в Барановичах и попытался выписать ее бывшую собственницу, но неожиданно получил встречный иск. Оказалось, что хозяйка квартиры взяла ипотечный кредит под залог этой квартиры с огромными процентными ставками и штрафными санкциями. Сделка была признана кабальной. Покупатель остался без квартиры и ему пришлось взыскивать свои деньги через суд уже с заимодавца.

После того как суд вынес решение в пользу добросовестного покупателя, заимодавец вернул ему деньги, но покупатель потерял на курсовой разнице. Так, когда парень купил квартиру за 25 тыс. рублей, они были эквивалентны $12 180, а когда получил их назад — $9400. При этом молодой человек отмечает, что деньги получил без проволочек. Возможно, потому, что суд наложил арест на расчетный счет заимодавца.

В Минске продали двухкомнатную квартиру за тысяч. Объясняем, что с ней не так

Мы не случайно решили напомнить эту историю в подробностях. На форуме Onliner была опубликована выписка из ЕГР, согласно которой квартира на Лобанка реализуется в пользу того же лица, которое выдало кабальный заем женщине под залог квартиры в Барановичах. Если выписка из ЕГР, размещенная на форуме Onliner, подлинная и заем минчанам давался на похожих условиях, то сделка, заключенная по результатам сегодняшнего аукциона, тоже может быть оспорена. Конечно, в том случае, если должник подаст соответствующий иск.

В Минске продали двухкомнатную квартиру за тысяч. Объясняем, что с ней не так

Onliner готовит большой материал на тему кабальных ипотечных займов и просит всех, кто брал быстрые деньги под залог жилья или покупал квартиры, конфискованные у таких лиц, писать на email: se@onliner.by.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Недавно в Минске на аукцион была выставлена двухкомнатная квартира в хорошей панельной 10-этажке 1994 года постройки по адресу ул. Лобанка, 56. Начальная цена лота...
 
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