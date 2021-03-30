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В Минске продали двухкомнатную квартиру за $35 тысяч. Объясняем, что с ней не так
Источник материала: Onliner
Недавно в Минске на аукцион была выставлена двухкомнатная квартира в хорошей панельной 10-этажке 1994 года постройки по адресу ул. Лобанка, 56. Начальная цена лота составляла всего $23 тыс. при общей площади квартиры — 52,5 кв. м. Стоимость квадратного метра вышла даже ниже, чем в мечтах большинства белорусов, — $438 за «квадрат». Но квартира продавалась с обременением — жильцами, которые задолжали по ипотечному займу, в результате чего и лишились крова. Жилье было конфисковано, и сегодня прошел электронный аукцион по его продаже. Минская квартира с жильцами
Интерес к лоту был очень высок.
16 марта, комментируя ситуацию с этим лотом, судебный исполнитель Барчевская Д. А., которая ее реализует, заверила Onliner, что покупателю не о чем волноваться. Да, двое прописанных граждан могут не захотеть выселяться из квартиры в добровольном порядке. В этом случае покупателю предстоит выселить их через суд. При этом, по словам судебного исполнителя, суд не может вынести решение в пользу прописанных.
Однако так случается не всегда. В августе 2019 года наш читатель
После того как суд вынес решение в пользу добросовестного покупателя, заимодавец вернул ему деньги, но покупатель потерял на курсовой разнице. Так, когда парень купил квартиру за 25 тыс. рублей, они были эквивалентны $12 180, а когда получил их назад — $9400. При этом молодой человек отмечает, что деньги получил без проволочек. Возможно, потому, что суд наложил арест на расчетный счет заимодавца.
Мы не случайно решили напомнить эту историю в подробностях. На форуме Onliner была опубликована выписка из ЕГР, согласно которой квартира на Лобанка реализуется в пользу того же лица, которое выдало кабальный заем женщине под залог квартиры в Барановичах. Если выписка из ЕГР, размещенная на форуме Onliner, подлинная и заем минчанам давался на похожих условиях, то сделка, заключенная по результатам сегодняшнего аукциона, тоже может быть оспорена. Конечно, в том случае, если должник подаст соответствующий иск.
Onliner готовит большой материал на тему кабальных ипотечных займов и просит всех, кто брал быстрые деньги под залог жилья или покупал квартиры, конфискованные у таких лиц, писать на email: se@onliner.by.
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Недавно в Минске на аукцион была выставлена двухкомнатная квартира в хорошей панельной 10-этажке 1994 года постройки по адресу ул. Лобанка, 56. Начальная цена лота...
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