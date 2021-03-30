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Лукашенко заявил о необходимости сохранить в Беларуси сильную президентскую власть

30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильную президентскую власть в Беларуси необходимо сохранить. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с правительством. При этом в приоритете реформ должны быть комфорт и благосостояние народа, передает «МИР 24».

«У президента останутся основные полномочия, которые могут влиять на любое решение снизу доверху. Где бы ни был Лукашенко, какой бы ни был здесь президент, он будет главой государства с сильными полномочиями. Потому что, если мы «растворим» президента, будущего президента, не меня это касается, имеются в виду полномочия, прежде всего, стране не бывать. Она исчезнет», – заявил президент Беларуси.

Сейчас в Беларуси обсуждают перераспределение полномочий, которое связано с конституционной реформой. Роль местных органов власти усилится. Они смогут оперативно принимать решения на своем уровне. Глава правительства заверил, что в регионах готовы к таким изменениям.

«Все должно идти от жизни. Должно быть подтверждено практикой. Эти решения должны приниматься эволюционно. Нет никаких надуманных полномочий, которые надо кому-то отдать», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Окончательно определиться с полномочиями ветвей власти президент поручил в течение года.



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Сейчас в Беларуси обсуждают перераспределение полномочий, которое связано с конституционной реформой. Роль местных органов власти усилится.
 
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