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Лукашенко заявил о необходимости сохранить в Беларуси сильную президентскую власть
30.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сильную президентскую власть в Беларуси необходимо сохранить. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с правительством. При этом в приоритете реформ должны быть комфорт и благосостояние народа, передает «МИР 24».
Сейчас в Беларуси обсуждают перераспределение полномочий, которое связано с конституционной реформой. Роль местных органов власти усилится. Они смогут оперативно принимать решения на своем уровне. Глава правительства заверил, что в регионах готовы к таким изменениям.
«Все должно идти от жизни. Должно быть подтверждено практикой. Эти решения должны приниматься эволюционно. Нет никаких надуманных полномочий, которые надо кому-то отдать», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Окончательно определиться с полномочиями ветвей власти президент поручил в течение года.
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Сейчас в Беларуси обсуждают перераспределение полномочий, которое связано с конституционной реформой. Роль местных органов власти усилится.
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