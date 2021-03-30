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Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Конкретный перечень адресатов санкционных мер будет установлен Совмином.
Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер». Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси,
— Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц, — говорится в сообщении.
Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Совмином.
Напомним, что после выборов 2020-го в отношение представителей властей и силовых ведомств странами ЕС и США были введены санкции.
В один из санкцинных пакетов ЕС попали предприятия «Агат — электромеханический завод», «Белтехэкспорт», МЗКТ, «Синезис», а также бизнесмены Николай Воробей и Александр Шакутин, которых называют «кошельками Лукашенко».
25 марта этого года МИД Латвии
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Конкретный перечень адресатов санкционных мер будет установлен Совмином.
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