ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Конкретный перечень адресатов санкционных мер будет установлен Совмином.

Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер». Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц, — говорится в сообщении.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Совмином.

Напомним, что после выборов 2020-го в отношение представителей властей и силовых ведомств странами ЕС и США были введены санкции.

В один из санкцинных пакетов ЕС попали предприятия «Агат — электромеханический завод», «Белтехэкспорт», МЗКТ, «Синезис», а также бизнесмены Николай Воробей и Александр Шакутин, которых называют «кошельками Лукашенко».

25 марта этого года МИД Латвии опубликовал новый санкционный список в отношении сторонников белорусских властей. В нем, среди прочих, оказались начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сын начальника минского ОМОН Артем Балаба, руководитель областного ОМОН Сергей Белькевич, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее супруг, сотрудник ГУБОПиК Денис Чемоданов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкретный перечень адресатов санкционных мер будет установлен Совмином.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Японии наступил самый ранний за 1200 лет сезон цветения сакуры. Его связали с глобальным потеплением (Фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by