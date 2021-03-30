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Как снять с учета в ГАИ автохлам

30.03.2021 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для владельцев транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении и подлежат утилизации, введен упрощенный порядок снятия их с учета.

Как снять с учета в ГАИ автохлам
Фото intex-press.by

Как сообщил первый заместитель начальника главного управления Госавтоинспекции МВД Вадим Гаркун, в стране насчитывается довольно большое количество брошенных и непригодных к эксплуатации транспортных средств, которые не сняты с учета. Сейчас гражданам предоставляется возможность сделать это в упрощенном порядке по заявительному принципу, который действует с 1 марта.

Ранее для того, чтобы снять авто с учета в связи с его утилизацией, нужно было выполнить несколько условий: предоставить авто для его идентификации либо регистрационные знаки и/или регистрационные документы, или предоставить документ о том, что автомобиль был утилизирован промышленным способом.

«В иных случаях снять автомобиль с учета было для автовладельца проблемой», — отметил представитель ГАИ.

«С 1 марта снять авто с учета можно по заявительному принципу. Как это работает? Владелец авто, утратившего свои физические свойства, на которое нет документов либо отсутствуют госзнаки, обращается в регистрационное подразделение ГАИ с заявлением. Мы со своей стороны проводим проверку, чтобы установить, что это авто не эксплуатировалось в течение последних трех лет до подачи заявления. И затем снимаем его с учета», — сказал Гаркун.

Отвечая на вопрос о количестве брошенных автомобилей и так называемого автохлама, он отметил: «Нам сложно оценить массив этих транспортных средств, но, зная структуру транспортного парка, авто возраста до 1991 года выпуска составляют практически треть транспортных средств, зарегистрированных на территории Беларуси».

Гаркун констатировал, что в настоящий момент с регистрационного учета в связи с утилизацией, в том числе и по упрощенной схеме, снимается около тысячи автомобилей в сутки.

Также представитель МВД пояснил, что владельцу неэксплуатируемого автомобиля не нужно самому доказывать, что его транспортное средство не участвует в дорожном движении, этим займется ГАИ.

 
 
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С марта для владельцев неэксплуатируемого транспорта введен упрощенный порядок снятия его с учета.
 
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