Собака сорвалась с поводка и рванула через проспект, а за ней — девочка. Это страшно даже на видео (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Наш читатель прислал корреспонденту Onliner видео со своего регистратора. Ситуация шокирующая: проспект Победителей со всей интенсивностью движения там, разгар рабочего дня. Вдруг на тротуаре с поводка срывается собачка, которая бежит через проезжую часть. А за ней — ребенок.

Автор видео рассказал, что все случилось 25 марта в 16:59 на проспекте Победителей в центре Минска. Автомобили двигались в направлении проспекта Машерова.

— Девочка выбежала на дорогу за собачкой, которая сорвалась с поводка, в результате чуть не угодила под колеса автомобилей, — отметил очевидец.

В правую полосу как раз перестроился наш читатель, в средней ехал Volvo, по крайней левой на опережение шел Audi. Можно предположить, что автор видео лучше всех видел ребенка, выбегающего на дорогу.

— Водитель Volvo едва не сбил ее, а я начал ему сигналить. Он экстренно затормозил, — описал ситуацию собеседник.

Девочка догнала собаку в крайнем левом ряду, после чего, подхватив ее, добежала до разделительной полосы. Пропустив одну машину, она стремглав бросилась обратно на тротуар — остальные водители подождали, пока ребенок будет в безопасности. Можно предположить, что никого из взрослых с девочкой не было.

Стоит подчеркнуть, дети до подросткового возраста в силу развития не способны объективно оценить скорость транспорта и даже примерно представить время, за которое машина приблизится к ним, — таковы результаты исследований специалистов по безопасности движения.

ГАИ Минска в связи с этим случаем обратилась к родителям с просьбой обратить внимание на такие ситуации и еще раз поговорить с детьми о безопасном поведении на дороге.

— Нередко дети попадают в аварии из-за собственной невнимательности и неосторожности: выбегают на проезжую часть перед близко идущим транспортом, выскакивают из-за припаркованных автомобилей, играют у края проезжей части или переходят ее в неположенных местах. Предупредить эти нарушения и исключить риск детского травматизма родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице. Не ограничивайтесь одними беседами с детьми. Кроме ежедневного напоминания об осторожности, следует вместе пройтись по маршрутам, которые часто используют ребята, и показать им безопасные места и места, требующие особенной осторожности, — порекомендовали в Госавтоинспекции, напомнив, что каждый ребенок берет пример в своем поведении прежде всего со взрослых, в первую очередь — с родителей.

Дополнено

На связь с корреспондентом Onliner вышел наш читатель, который рассказал, что находился за рулем той самой Volvo. Он предоставил видео со своего регистратора и рассказал о том, как все происходило.

— Вечером проезжал мимо стелы на проспекте, там хороший обзор, да и скорость была не очень большая, не +10, как многие любят. Сейчас трудно восстановить происходящее на тот момент в голове, понимаю, что заметил девочку, когда она выбежала на первую полосу, а дальше все было как в кино про кого-то другого, нога сама жала на тормоз, руки вцепились в руль, начал ругаться вслух, как в стрессовой ситуации, — отмечает водитель.

Он говорит, что, как ему показалось, остановиться удалось достаточно спокойно, даже без визга покрышек.

— Осознание произошедшего пришло немного позже, когда остановился и посмотрел видео с регистратора. Вот тогда уже стало по-настоящему страшно. Смотрю комментарии и вижу, что многие пытаются винить родителей, но, как мне кажется, это всего лишь часть проблемы, причем не главная. Я прекрасно понимаю, что каким бы ты ни был прекрасным родителем, ты не сможешь на 100% гарантировать безопасность своего ребенка. Не знаю, как девочка оказалась на дороге, разрешено ли было ей там гулять или нет, были в это время где-то рядом родители или нет, но такие ситуации возможны и случаются. В этой ситуации, думаю, ответственность должна в немалой степени лежать на проектировщиках городской инфраструктуры. В данном вопросе мне нравится подход российского блогера Ильи Варламова, когда город — для людей, а не для машин со всеми вытекающими из этого мерами по «успокаиванию» трафика, снижению скорости и созданию условий для пешего или велопередвижения. Конечно, понимаю, что это тяжело и дорого, что нельзя просто взять и перестроить город, но хотя бы можно пропагандировать эту идею, чтобы люди постепенно задумывались о хорошем и безопасном, — убежден наш читатель.

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