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В Верховной Раде Украины произошла потасовка с участием Порошенко

30.03.2021 20:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами, в которой участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Ему пришлось силой прокладывать себе путь к трибуне парламента сквозь толпу «слуг народа» — представителей партии Зеленского.

В Верховной Раде Украины произошла потасовка с участием Порошенко

Инцидент произошел во время выступления нардепа от Европейской солидарности Ирины Геращенко. В это время Порошенко шел по проходу к трибуне, но на пути встретил «слуг народа». Между ними и возникла толкотня, передает korrespondent.net.

В свою очередь Ирина Геращенко заявила с трибуны, что нардеп от фракции «Слуга народа» находится в парламенте в состоянии алкогольного опьянения.

«В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины. Требуем по итогам пленарного заседания следующее: первое — Нацполиции (сейчас сняли депутатскую неприкосновенность) провести алкогольный тест народного депутата на фамилию "Ш"...», — сказала Геращенко.

Нардеп Сергей Швец прокомментировал журналистам обвинения Ирины Геращенко, заявив, что это политическая провокация, а алкоголь он не употреблял.

 
 
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В Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами, в которой участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Ему пришлось силой прокладывать...
 
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