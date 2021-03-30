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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель фирмы

30.03.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель фирмы по изготовлению и установке окон. Количество потерпевших по всей стране - 200 человек. А причиненный ущерб - более 260 тыс. рублей. По информации ГУВД, на протяжении  восьми лет компания исправно выполняла заказы, но в июле прошлого года перестала, хотя сделки по-прежнему заключала. А в октябре 2020 года владелец фирмы подал заявление на ликвидацию, но деньги заказчикам не вернул. 
 
 
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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан руководитель фирмы по изготовлению и установке окон. Количество потерпевших по всей стране - 200...
 
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