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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разбойный налет на отделение банка в Петриковском районе Злоумышленник напал на сотрудницу, а после забрал из сейфа деньги. Работу по раскрытию преступления сразу же взял на контроль министр внутренних дел Беларуси....

Злоумышленник напал на сотрудницу, а после забрал из сейфа деньги. Работу по раскрытию преступления сразу же взял на контроль министр внутренних дел Беларуси. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Разбой". Стоит сказать, что и подозреваемому уйти далеко не удалось. Его вскоре задержали. Злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения. Как выяснилось, это 46-летний житель Мозыря. При себе у него нашли и деньги, которые фигурант забрал в банке. Продолжит тему46-летнего подозреваемого в разбойном нападении на банк задержали по горячим следам. Его нашли в заброшенном доме в одной из местных деревень. При себе у задержанного обнаружили весьма интересный набор: топор, по всей видимости, пистолет Макарова, патроны и деньги, которые он забрал из банка.И вернемся к началу истории. Сотрудница банка рассказала, что некий мужчина в балаклаве набросился на нее, когда дама выходила из отделения на обеденный перерыв. Мужчина ее ударил, затолкал внутрь, а после связал руки скотчем. Из сейфа он забрал деньги, закрыл пострадавшую в здании и сбежал. По информации СК, взял нападавший около 3 тысяч рублей и 1300 долларов.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разбой. Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе был судим за дезертирство. Сейчас выясняют мотивы преступления. Что подтолкнуло мужчину на необдуманный поступок, позже расскажет следствие. Самое интересное, что пока подозреваемый не дает внятного ответа на этот вопрос. Оружие отправлено на экспертизу, его происхождение станет известно в ходе разбирательства.