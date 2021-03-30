Renault Trucks в 2023 году начнет продажи линейки электрических грузовиков для всех сегментов

Источник материала: Onliner Это произойдет в 2023 году. Именно тогда станет доступной линейка полностью электрических грузовых автомобилей Renault Trucks для всех сегментов рынка. А именно для дистрибуции, строительства, региональных и магистральных перевозок.

Собственно, уже сейчас французский производитель может похвастаться крупнейшей на рынке модельной линейкой полностью электрических грузовиков полной массой от 3,1 до 26 тонн. В нее входят такие модели, как Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. и Renault Trucks Master Z.E. Они покрывают еще не все рыночные ниши, поэтому Renault Trucks стремится распространить электрификацию транспортных средств на все сегменты.

Производитель планирует с 2023 года выпустить на рынок тягач Z.E. для региональных и межрегиональных перевозок. К этому времени также станет доступной линейка полностью электрических грузовиков, предназначенных для городского строительства.





За электрическую линейку будет отвечать новый научно-исследовательский центр X-Tech Arena в Лионе. Его строительство будет завершено в начале 2023 года. Объем инвестиций составил 33 млн евро.





Кроме самих грузовиков, бренд Renault Trucks предложит заказчикам комплексный транспортный пакет, в который входят аккумуляторы, решения для установки зарядных станций на объектах заказчиков, ремонт и техническое обслуживание, финансирование и страхование.