ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Renault Trucks в 2023 году начнет продажи линейки электрических грузовиков для всех сегментов

30.03.2021 20:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Это произойдет в 2023 году. Именно тогда станет доступной линейка полностью электрических грузовых автомобилей Renault Trucks для всех сегментов рынка. А именно для дистрибуции, строительства, региональных и магистральных перевозок.

Собственно, уже сейчас французский производитель может похвастаться крупнейшей на рынке модельной линейкой полностью электрических грузовиков полной массой от 3,1 до 26 тонн. В нее входят такие модели, как Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. и Renault Trucks Master Z.E. Они покрывают еще не все рыночные ниши, поэтому Renault Trucks стремится распространить электрификацию транспортных средств на все сегменты.

Производитель планирует с 2023 года выпустить на рынок тягач Z.E. для региональных и межрегиональных перевозок. К этому времени также станет доступной линейка полностью электрических грузовиков, предназначенных для городского строительства.

Renault Trucks в 2023 году начнет продажи линейки электрических грузовиков для всех сегментов

За электрическую линейку будет отвечать новый научно-исследовательский центр X-Tech Arena в Лионе. Его строительство будет завершено в начале 2023 года. Объем инвестиций составил 33 млн евро.

Renault Trucks в 2023 году начнет продажи линейки электрических грузовиков для всех сегментов

Кроме самих грузовиков, бренд Renault Trucks предложит заказчикам комплексный транспортный пакет, в который входят аккумуляторы, решения для установки зарядных станций на объектах заказчиков, ремонт и техническое обслуживание, финансирование и страхование.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произойдет в 2023 году. Именно тогда станет доступной линейка полностью электрических грузовых автомобилей Renault Trucks для всех сегментов рынка. А именно для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как белорусское телевидение пугает зрителей переменами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by