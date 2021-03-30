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Как белорусское телевидение пугает зрителей переменами
30.03.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
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MediaIQ
разбирает пропагандистские мифы с экономистом Алесем Адамовичем.
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Как белорусское телевидение пугает зрителей переменами
Проект MediaIQ разбирает пропагандистские мифы с экономистом Алесем Адамовичем.
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