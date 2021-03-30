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Против банды де Брюйне и Лукаку. Сборная Беларуси сыграет с Бельгией в квалификации на ЧМ-2022

30.03.2021 21:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 марта в Лёвене сборная Бельгии примет сборную Беларуси в рамках евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Для бельгийцев это будет третий матч, а для белорусов — второй.

Напомним, что 27 марта Беларусь в Минске обыграла Эстонию со счетом 4:2. Бельгийцы на старте квалификации победили Уэльс и сыграли вничью с Чехией.


Команда Михаила Мархеля начала отбор на чемпионат мира с волевой победы над Эстонией. Фото: Reuters

Отметим, что белорусы с бельгийцами сыграют впервые в истории. Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА, сборная Беларуси располагается на 88-м месте.

В составе Бельгии немало звезд футбола первой величины. Ворота защищает вратарь «Реала» Тибо Куртуа, в поле феерят Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и фактурный форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

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Проиграет 29%
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198 ответов

Положение в группе Е

Чехия 2 4
Бельгия 2 4
Беларусь 1 3
Уэльс 1 0
Эстония 2 0

SPORT.TUT.BY проведет онлайн игры, которая начнется в 21.45.

Следующий матч в рамках квалификации наша команда проведет 2 сентября против сборной Чехии.

 
Теги: Минск
 
 
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