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Против банды де Брюйне и Лукаку. Сборная Беларуси сыграет с Бельгией в квалификации на ЧМ-2022
Источник материала: Tut.by
30 марта в Лёвене сборная Бельгии примет сборную Беларуси в рамках евроквалификации на чемпионат мира по футболу в 2022 году. Для бельгийцев это будет третий матч, а для белорусов — второй.
Напомним, что 27 марта Беларусь в Минске обыграла Эстонию со счетом 4:2. Бельгийцы на старте квалификации победили Уэльс и сыграли вничью с Чехией.
Отметим, что белорусы с бельгийцами сыграют впервые в истории. Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА, сборная Беларуси располагается на 88-м месте.
В составе Бельгии немало звезд футбола первой величины. Ворота защищает вратарь «Реала» Тибо Куртуа, в поле феерят Кевин де Брюйне из «Манчестер Сити» и фактурный форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
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Следующий матч в рамках квалификации наша команда проведет 2 сентября против сборной Чехии.
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30 марта сборная Беларуси сыграет в гостях против Бельгии.
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