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Разговорчики в сети: «Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют»
30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Собрали первые реакции на новость о контрсанкциях.
Александр Лукашенко
Документ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.
Предлагаем краткий обзор мнений об инициативе властей.
Из комментариев на дискуссионной площадке
«Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют. Хотели, как в 90-е? Получите!»
«Ну всё, конец яблочной перевалке из Польши в Россию, через Беларусь! Или нет?»
«Им самим не смешно? Если кому-то и будет плохо, так это народу».
«Ноги все отстрелили. Решили попробовать себе в голову стрельнуть».
«Национальные интересы — это когда выборы проходят гласно и открыто, и судебная система работает на народ, а не наоборот».
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Собрали первые реакции на новость о контрсанкциях.
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