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Разговорчики в сети: «Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют»

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Собрали первые реакции на новость о контрсанкциях.

Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер».

Документ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Предлагаем краткий обзор мнений об инициативе властей.

Разговорчики в сети: «Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют. Хотели, как в 90-е? Получите!»

«Ну всё, конец яблочной перевалке из Польши в Россию, через Беларусь! Или нет?»

«Им самим не смешно? Если кому-то и будет плохо, так это народу».

«Ноги все отстрелили. Решили попробовать себе в голову стрельнуть».

«Национальные интересы — это когда выборы проходят гласно и открыто, и судебная система работает на народ, а не наоборот».

Разговорчики в сети: «Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют»

Разговорчики в сети: «Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют»

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Собрали первые реакции на новость о контрсанкциях.
 
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