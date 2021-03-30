Разговорчики в сети: «Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют»

Источник материала: Салiдарнасць

Собрали первые реакции на новость о контрсанкциях.

Александр Лукашенко подписал указ № 128 «О применении специальных мер».

Документ предусматривает введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших санкции в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Предлагаем краткий обзор мнений об инициативе властей.





Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by :

«Здравствуй, дефицит, подорожание, двойной курс валют. Хотели, как в 90-е? Получите!»

«Ну всё, конец яблочной перевалке из Польши в Россию, через Беларусь! Или нет?»

«Им самим не смешно? Если кому-то и будет плохо, так это народу».

«Ноги все отстрелили. Решили попробовать себе в голову стрельнуть».

«Национальные интересы — это когда выборы проходят гласно и открыто, и судебная система работает на народ, а не наоборот».







