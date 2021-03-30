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Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий уменьшилась на 14,6 тысячи за год

30.03.2021 22:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 634,6 тыс. граждан (семей). Это на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2019 года, сообщил Национальный статистический комитет.

Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий уменьшилась на 14,6 тысячи за год

В городах и поселках городского типа количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилось на 14 тыс., в сельских населенных пунктах — на 0,6 тыс.

В 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 26,8 тыс. граждан (семей). Среди них 7,7 тыс. молодых семей, 11,7 тыс. многодетных семей, 2,2 тыс. граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

В 2020 году планировалось сдать 4 млн квадратных метров жилья, введено в эксплуатацию 4 млн 156 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 2,3% больше, чем в 2019 году.

 
 
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На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на конец 2020 года состояло 634,6 тыс. граждан (семей). Это на 14,6 тыс. меньше, чем на конец 2019 года, сообщил Национальный...
 
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