ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ведущего «Беларусь 4» отправили в брестское СИЗО

30.03.2021 22:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ведущий передачи «Утренний эспрессо» телерадиокомпании «Брест» 25-летний Константин Свидунович оказался в СИЗО.

Ведущего «Беларусь 4» отправили в брестское СИЗО
Источник: скриншот трансляции

Вероятно, Свидуновича задержали еще 24 марта (в этот день он последний раз был в эфире). Сейчас он в СИЗО и, скорее всего, проходит по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Об этом сообщила журналистка Оксана Бровач, передает «Наша Нива».

Свидуновича обвиняют в участии в хороводе, который состоялся в Бресте 13 сентября 2020 года. По этому делу уже были вынесены приговоры нескольким десяткам жителей Бреста и области.

Девушка Свидуновича Кристина отказалась от комментариев. «Мы не хотим усугублять ситуацию», — ответила она.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий передачи «Утренний эспрессо» телерадиокомпании «Брест» 25-летний Константин Свидунович оказался в СИЗО.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жыхары Бешанковічаў скардзяцца на ваду: сьмярдзіць, піць нельга. Некаторыя трапілі ў шпіталь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by