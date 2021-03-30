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«Юниор» обыграл «Минских зубров» в четвертом матче финальной серии ВХЛ
Источник материала: ОНТ
Хоккеисты «Юниора» смогли сократить отставание в финальной серии высшей хоккейной лиги.
Перед этим поединком счет в противостоянии был (3:0) в пользу «Минских зубров», но на «Чижовка-Арене» серия все же не завершилась. «Юниор» выиграл с минимальным счетом — 1:0 благодаря шайбе Юрия Жуковского, который отличился за несколько секунд до второго перерыва. Следующий матч пройдет в четверг, 1 апреля на льду «Олимпик арены».
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Хоккеисты «Юниора» смогли сократить отставание в финальной серии высшей хоккейной лиги. Перед этим поединком счет в противостоянии был (3:0) в пользу «Минских...
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