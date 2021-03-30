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Белорус создал на своем участке музей авиации – посмотреть на самолеты приезжают люди со всего мира

30.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус создал на своем участке музей авиации – посмотреть на самолеты приезжают люди со всего мира

Як, Ил, Миссершмитт, Юнкерс – целый аэродром создал на своём участке житель Брестского района. Несбывшуюся мечту стать лётчиком, как и любовь к самолётам, он пронёс через всю жизнь, и только на пенсии решил собирать крылатые машины. В необычный музей наша съёмочная группа попала тоже случайно, не смогла  проехать мимо небесной  красоты. 

Калитка в этот музей авиации под открытым небом не закрывается на замок, парящие в небе самолёты так и манят местную детвору. Для любознательных гостей хозяева даже проведут экскурсию, просто за «спасибо» – ради горящих детских глаз.  

Истребили, разведчики, бомбардировщики – уменьшенные копии легендарных самолётов. Як, Ил, У, ПО-2, Миссершмитт, Юнкерс, Фокке-Вульф – все участвовали в боях Второй мировой войны, у каждого своя предыстория.

Все модели Вячеслав Жигало конструирует с нуля – размах крыла, радиус винта – с миллиметровой точностью. Сложнее всего найти детали, работа скрупулёзная, на одну модель может уйти полгода. В качестве помощника и эксперта – настоящий штурман гражданской авиации, с товарищем и детали обсудят, и песню споют – о летчиках.

Слава о необычном музее разлетелась далеко за пределы агрогородка, увидеть коллекцию парящих самолётов в Чернавчицы приезжают со всего мира, в памятной книге – отзывы от гостей из Германии, Японии, США. Кроме военной истории в этой красивой коллекции есть еще один смысл – в бортовых номерах зашифрованы дни рождения дорогих ему людей, самые красивые самолёты посвящены внучкам, а значит, будут еще.

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Як, Ил, Миссершмитт, Юнкерс – целый аэродром создал на своём участке житель Брестского района. Несбывшуюся мечту стать лётчиком, как и любовь к самолётам, он пронёс...
 
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