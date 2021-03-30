Подняться на 22-й этаж с грузом в 20 кг: необычное соревнование среди спасателей провели в Витебске

Источник материала: ОНТ

Гонки по вертикали. Необычные соревнования провели в высотке Витебска. Подняться на 22-й этаж с грузом в 20 килограммов – это не любительская тренировка, а состязание спасателей.

Дальше перед глазами будет только мелькание стен, перил и ступенек. Преодолеть надо всего-то 70 метров, но строго вверх, а это 22 этажа. Лёгкой такую пробежку не назовешь, на каждом участнике боевая экипировка, дышат через аппарат на сжатом воздухе – всё, как при настоящем ЧП. На финише ноги уже не слушаются, и кому-то даже приходится держаться за перила, чтобы устоять.

Участвуют почти 80 человек из всей области. В райцентрах, например, нет настолько высоких зданий, но на практике приходится подниматься и на 5-й или 9-й этажи.

Илья Сочнёв, старший помощник начальника штаба Оршанского городского отдела по чрезвычайным ситуациям: «Вы обычно сколько этажей поднимаетесь? Два, три, или на лифте едете, а наше снаряжение имеет определённый вес, для вскрытия дверей мы еще берем аварийно-спасательный инструмент, который тоже очень тяжелый, и прокладываем линию для тушения пожара. Всё это большая нагрузка, и поднимать на лифте нельзя».

Самый высокий дом в Витебске – в 22 этажа, таких зданий – четыре, и сотни тех, что поменьше. Перед гонками по вертикали – тренировки, пожарные одновременно изучают и конструктивные особенности дома. С появлением таких высоток старты стали ежегодными.

Команда из трёх человек – это звено газодымозащитной службы – первыми прибывают на пожар, находят очаг, выводят людей. Их роль «примерила на себя» диспетчер, единственная девушка на состязаниях.

Рекорд дня – 22 этажа за 103 секунды. На практике эти цифры – сохранённые человеческие жизни. Примеров много, из недавнего – в самом Витебске, где при пожаре в общежитии удалось спасти 10 человек, 5 из которых – дети.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram