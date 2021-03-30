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Выращивают форель и производят «чистое электричество». Чего достиг юго-восток Могилевщины благодаря госпрограмме развития?

30.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выращивают форель и производят «чистое электричество». Чего достиг юго-восток Могилевщины благодаря госпрограмме развития?

Хорошие социальные объекты и инновационные проекты. О достижениях и перспективах юга-востока Могилёвской области говорили в Костюковичах. Благодаря госпрограмме развития, регион получил второе дыхание. Многочисленные льготы и преференции привлекают сюда инвесторов.

Особые условия содержания, включая кислородные коктейли и «обед» по расписанию» – радужную форель в Костюковичах начали выращивать пять лет назад. Этот комплекс построили благодаря преференциям госпрограммы развития территорий, пострадавших от Чернобыльской аварии. 

Рыбхоз «Лохва» – пример продуманного вложения. В 2016-м, пока скептики твердили, что выращивать форель в Беларуси невозможно, хозяйства Быховского, Костюковичского и Белыничского районов объединились. Только за прошлый год вырастили почти 200 тонн рыбы, сейчас цифру планируют удвоить.

Восемь гектаров «чистого электричества». Территория бывшего кирпичного завода. Почва непригодна под пахотные земли – а вот для парка солнечных батарей – вполне. Льготные условия для производства «экологичного электричества» привлекли бизнесменов из столицы. Весной этот парк покрывает 15% потребности района, летом – ещё больше.

С 2015 года за время действия программы по развитию юго-востока Могилевщины в регионе открылось 230 предприятий малого и среднего бизнеса. А это 2,5 тысячи новых рабочих мест. Однако «развитие» – это не только «занятость», но и социальные объекты. Например, физкультурно-оздоровительный центр построили тоже при поддержке государства. Теперь в Костюковичах – все условия для занятия футболом, теннисом, современный бассейн и тренажёрный зал. 

За время действия программы по развитию юго-востока в экономику региона вложено более миллиарда рублей. В ближайшие годы акцент сделают на развитие аграрно-промышленного комплекса и лесозаготовительных производств, торговлю и инфраструктуру. За шесть лет в регионе построено 170 тысяч квадратных метров жилья. Почти половина – с государственной поддержкой. Планируется строить и реконструировать социально значимые объекты – детские сады, школы, поликлиники и больницы. Создаётся – в сотрудничестве с  ПРОООН – интернет-платформа. Здесь будут доступны все проекты, которые уже реализованы в регионе. И новые предложения для сотрудничества. 

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Хорошие социальные объекты и инновационные проекты. О достижениях и перспективах юга-востока Могилёвской области говорили в Костюковичах. Благодаря госпрограмме...
 
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