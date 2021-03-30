ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Связал кассира скотчем и украл деньги: мужчина в балаклаве ограбил сельское отделение банка. Узнали подробности

30.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Связал кассира скотчем и украл деньги: мужчина в балаклаве ограбил сельское отделение банка. Узнали подробности

Резонансное преступление в деревушке Петриковского района. Человек в балаклаве ограбил сельское отделение банка. Действия налётчика напоминали остросюжетный фильм. 

Это был обеденный перерыв. Оператор местного отделения банка уже выходила из рабочего кабинета, когда в операционный зал ворвался мужчина в балаклаве. В руках у него был предмет, похожий на пистолет – это из милицейского протокола. Нападавший ударил женщину и затем скотчем связал ей руки и ноги. Всё, как в американских боевиках.

На этом налётчик, естественно, не остановился. Забрал у сотрудницы ключ и похитил из сейфа, по предварительным данным, около 3000 белорусских рублей и 1300 долларов. И уже после этого скрылся в неизвестном направлении.

Копцевичи – это 400 дворов и около 1000 жителей. Одна из самых больших деревень в Петриковском районе. Новость о резонансном преступлении моментально разлетелась по округе. 

В то время как грабитель удерживал кассира и искал доступ к деньгам, милиция уже ехала на место происшествия. В службе безопасности банка вовремя среагировали на трансляцию системы видеонаблюдения. Информацию тут же передали в ближайший РОВД. На розыск грабителя бросили все наряды милиции. Первым делом оперативники принялись прочёсывать ближайшие деревни. Как раз в одной из них в заброшенном доме и прятался «налётчик». Им оказался 46-летний уроженец Мозырского района, у которого нашли топор, патроны, деньги и тот самый предмет, напоминающий пистолет. 

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гомельской области: «Для установления, является ли он огнестрельным оружием, назначена баллистическая экспертиза, также по уголовному делу назначены иные экспертизы. Следователи работают с подозреваемым, устанавливают мотивы совершённого преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В середине 90-х был судим за дезертирство, в 2006 году – за кражу».

Известно, что сотрудница банка получила травмы и сейчас находится на больничном. От комментариев она отказывается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному грозит до десяти лет колонии. Другие подробности пока не разглашаются. И такие истории для Гомельщины – не редкость. Только в прошлом году на банки в регионе нападали дважды. В отделении посёлка Большевик налётчику тогда удалось сорвать крупный  куш. А после неудачной попытки ограбить ещё один банк в соседнем агрогородке его задержали.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резонансное преступление в деревушке Петриковского района. Человек в балаклаве ограбил сельское отделение банка. Действия налётчика напоминали остросюжетный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пляски вокруг конституции. Схлестнется ли Лукашенко со вторым президентом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by