Связал кассира скотчем и украл деньги: мужчина в балаклаве ограбил сельское отделение банка. Узнали подробности

Источник материала: ОНТ

Резонансное преступление в деревушке Петриковского района. Человек в балаклаве ограбил сельское отделение банка. Действия налётчика напоминали остросюжетный фильм.

Это был обеденный перерыв. Оператор местного отделения банка уже выходила из рабочего кабинета, когда в операционный зал ворвался мужчина в балаклаве. В руках у него был предмет, похожий на пистолет – это из милицейского протокола. Нападавший ударил женщину и затем скотчем связал ей руки и ноги. Всё, как в американских боевиках.

На этом налётчик, естественно, не остановился. Забрал у сотрудницы ключ и похитил из сейфа, по предварительным данным, около 3000 белорусских рублей и 1300 долларов. И уже после этого скрылся в неизвестном направлении.

Копцевичи – это 400 дворов и около 1000 жителей. Одна из самых больших деревень в Петриковском районе. Новость о резонансном преступлении моментально разлетелась по округе.

В то время как грабитель удерживал кассира и искал доступ к деньгам, милиция уже ехала на место происшествия. В службе безопасности банка вовремя среагировали на трансляцию системы видеонаблюдения. Информацию тут же передали в ближайший РОВД. На розыск грабителя бросили все наряды милиции. Первым делом оперативники принялись прочёсывать ближайшие деревни. Как раз в одной из них в заброшенном доме и прятался «налётчик». Им оказался 46-летний уроженец Мозырского района, у которого нашли топор, патроны, деньги и тот самый предмет, напоминающий пистолет.

Мария Кривоногова, официальный представитель Управления Следственного комитета по Гомельской области: «Для установления, является ли он огнестрельным оружием, назначена баллистическая экспертиза, также по уголовному делу назначены иные экспертизы. Следователи работают с подозреваемым, устанавливают мотивы совершённого преступления. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В середине 90-х был судим за дезертирство, в 2006 году – за кражу».

Известно, что сотрудница банка получила травмы и сейчас находится на больничном. От комментариев она отказывается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Разбой». Задержанному грозит до десяти лет колонии. Другие подробности пока не разглашаются. И такие истории для Гомельщины – не редкость. Только в прошлом году на банки в регионе нападали дважды. В отделении посёлка Большевик налётчику тогда удалось сорвать крупный куш. А после неудачной попытки ограбить ещё один банк в соседнем агрогородке его задержали.

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