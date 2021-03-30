«Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский кинопрокат

Источник материала: ОНТ

Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил кинопрокат в США, собрав за первые выходные $6,7 млн. Об этом сообщает портал Variety.

В прокате за пределами США боевик собрал еще пять миллионов, увеличив мировые сборы до $11,7 млн. При этом бюджет картины составил $16 млн. В целом критики и зрители тепло восприняли фильм российского режиссера. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил 81% положительных отзывов от кинокритиков и 95% от зрителей.

При этом, как уже заявил режиссер киноленты, боевик в скором времени будет запущен в мировой прокат. «Прокат планируется во всех странах мира. Сейчас фильм идет в России, странах СНГ, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, в апреле он выходит в Австралии и Новой Зеландии, потом в Европе по мере открытия кинотеатров», – отметил в разговоре с ТАСС Илья Найшуллер. Он так же не исключил того, что фильм может получить продолжение, но отметил, что говорить об этом пока рано.

Фильм «Никто» рассказывает историю заурядной жизни семьянина, захотевшего отомстить ворвавшимся в его дом грабителям и столкнувшегося с неожиданными последствиями собственного темного прошлого. Главную роль в фильме исполнил Боб Оденкёрк, известный по роли адвоката Сола Гудмана в культовом сериале «Во все тяжкие», а также его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Также в фильме сыграли Кристофер Ллойд (трилогия «Назад в будущее»), Конни Нильсен, а также звезды российского кино Алексей Серебряков и Александр Паль.

Фото: кадр из фильма «Никто» // UPI Россия

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