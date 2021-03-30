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«Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил американский кинопрокат
Источник материала: ОНТ
Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил кинопрокат в США, собрав за первые выходные $6,7 млн. Об этом
В прокате за пределами США боевик собрал еще пять миллионов, увеличив мировые сборы до $11,7 млн. При этом бюджет картины составил $16 млн. В целом критики и зрители тепло восприняли фильм российского режиссера. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм получил 81% положительных отзывов от кинокритиков и 95% от зрителей.
При этом, как уже заявил режиссер киноленты, боевик в скором времени будет запущен в мировой прокат. «Прокат планируется во всех странах мира. Сейчас фильм идет в России, странах СНГ, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, в апреле он выходит в Австралии и Новой Зеландии, потом в Европе по мере открытия кинотеатров», – отметил в
Фильм «Никто» рассказывает историю заурядной жизни семьянина, захотевшего отомстить ворвавшимся в его дом грабителям и столкнувшегося с неожиданными последствиями собственного темного прошлого. Главную роль в фильме исполнил Боб Оденкёрк, известный по роли адвоката Сола Гудмана в культовом сериале «Во все тяжкие», а также его спин-оффе «Лучше звоните Солу». Также в фильме сыграли Кристофер Ллойд (трилогия «Назад в будущее»), Конни Нильсен, а также звезды российского кино Алексей Серебряков и Александр Паль.
Фото: кадр из фильма «Никто» // UPI Россия
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Фильм «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера возглавил кинопрокат в США, собрав за первые выходные $6,7 млн. Об этом сообщает портал Variety. В прокате за...
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