Лукашенко: Если «растворим» Президента, стране не бывать! Итоги совещания во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Соотнести необходимость, продиктованную временем, с готовностью системы к переменам. Во Дворце Независимости сегодня с участием Президента обсудили перераспределение полномочий между органами госуправления. Александр Лукашенко в самом начале большого разговора отметил колоссальную подготовительную работу правительства: некоторые идеи можно внедрять хоть сегодня, но спешки не будет. Как не будет и пересмотра определяющего влияния Главы государства на чувствительные для всего общества стратегические вопросы.





А вот передать часть иных полномочий от Президента власти на местах – пожалуй, именно этот блок наиболее значимый в перспективе. Но вот вопрос: готовы ли региональные чиновники эту власть взять – вместе с ответственностью за каждое решение?

Блок обсуждаемых сегодня вопросов Глава государства назвал одним из самых чувствительных, но для любой страны. Перераспределение полномочий между органами власти – тема на слуху в последнее время. Историю вроде как все уже поняли и согласились – на начальном суверенном этапе огромный пласт вопросов вынужденно замкнулся на Александре Лукашенко. С одной стороны, чтобы сберечь госимущество от олигархов и навести порядок, с другой – чтобы выстроить ключевые институты власти. Результат Президент оценивает философски.

Первым сложно быть во всём, и вот Александр Лукашенко, говоря об очевидных успехах, таких, как сохранение того, что принадлежит народу, а не частным бизнесменам, добавляет: «надеюсь, и будет принадлежать именно народу». И есть ведь чёткая система: оппоненты называют это диктатурой, по сути же – вертикаль с безукоризненным доведением решений сверху на места. Но, как и в любой системе, не без недостатков.

Собственно, здесь и возник вопрос о передаче части полномочий вместе с ответственностью на места: раз уж система работает чётко, то почему бы и нет? А то, говоря простым языком, если идея хорошая и сработала, то молодцы те, кто придумал и исполнил, а если что-то не так – виноват почему-то один лишь Президент. Например, новая Конституция: желающих её создать хватает, а как попросили авторов подписать свои идеи, чтобы публично было понятно, кто это предложил, резко поток инициатив иссяк.

Александр Лукашенко поясняет: ещё до принятия новой Конституции передавать полномочия можно. Нужно, правда, принимать такие решения, чтобы они не шли вразрез с обновляемым главным документом. А то один раз перекраивать систему, после принятия Конституции – снова. Ничего хорошего из этого не выйдет. Потому Президент правительству и губернаторам рекомендует работать в тесной связке с конституционной комиссией, фактически – синхронизироваться в идеях. Но что точно останется за Президентом?

Предложения Правительства Президент детально изучил. Для начала – такое: не принимать решение пакетом и мгновенно, а точечно, «эволюционно» внедрять новшества. Само собой, изучая результат. Часть решений при этом объективно назрела. И во многом потому, что по каким-то вопросам система может быть самостоятельна, и порой подпись Президента – это важная, но формальность. А вот по другим вопросам Александр Лукашенко уверен, что размывать полномочия Президента не нужно ни сейчас, ни в принципе.

Касаемо остальных полномочий – готовы ли, спрашивает Президент, те, кто их примет вместе с ответственностью? Собственно, для этого и пригласили губернаторов. И ключевой аспект – не власть на местах, а ответственность, ведь в решениях нужно будет чётко прописать, кто конкретно отвечает за решения. И не приведёт ли это к тому, что в условно Витебской области выстроится самостоятельная система, а в соседней Могилёвской – такая же самостоятельная, но совершенно другая?

Что же надо нам – консолидированную позицию тех, кому полномочия передают, обрисовал премьер-министр. Фактически за последнее время правительство провело масштабную ревизию всех полномочий, а сегодня обрисовали векторы, по которым можно уже работать предметно. И здесь важно, что на этот счёт думают сами губернаторы и местные власти. Принять-то полномочия, да и ответственность, они готовы. Но хотят ли?

По итогу дальнейшие решения по каждому блоку полномочий будут приниматься отдельными документами – так ещё и проверят их обоснованность и дисциплину исполнителей. Появятся и чёткие сроки исполнения, чтобы бумага не кочевала из кабинета в кабинет годами. То есть власть на места передаваться будет. Другое дело, что пропишут не только поощрения, но и взыскания за бездействие. И это справедливо.

ФОТО: БЕЛТА

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