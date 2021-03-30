Белорусские аграрии на старте посевной

Источник материала: ОНТ

Собрать больше свёклы, картофеля и гречки намерены аграрии в этом году. Под них выделено больше площадей. Об особенностях нынешней посевной рассказали сегодня в Минсельхозпроде.

Полевые работы уже начались практически везде, за исключением нескольких районов на севере страны. Но и там к посеву приступят в ближайшие дни. В основном техника готова к выходу в поле, а аграрии полностью обеспечены семенами. Структура посева существенно не изменилась: под кукурузу площади сократили, тем самым увеличив под овощные и крупяные культуры.

Получить хороший урожай аграриям помогут ученые. В Академии наук вывели около сотни новых сортов зерновых, зернобобовых, плодовых и кормовых культур. Наиболее перспективные новинки – отечественные сорта ячменя, пшеницы и картофеля. С высокой урожайностью, неприхотливые к погоде и устойчивые к заболеваниям.

Активнее всего новинки Академии наук внедряют аграрии Гродненской области. Всего в нынешнем году более 80% площадей засеют сортами белорусских селекционеров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram