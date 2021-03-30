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Белорусские аграрии на старте посевной

30.03.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии на старте посевной

Собрать больше свёклы, картофеля и гречки намерены аграрии в этом году. Под них выделено больше площадей. Об особенностях нынешней посевной рассказали сегодня в Минсельхозпроде. 

Полевые работы уже начались практически везде, за исключением нескольких районов на севере страны. Но и там к посеву приступят в ближайшие дни. В основном техника готова к выходу в поле, а аграрии полностью обеспечены семенами. Структура посева существенно не изменилась: под кукурузу площади сократили, тем самым увеличив под овощные и крупяные культуры.  

Получить хороший урожай аграриям помогут ученые. В Академии наук вывели около сотни новых сортов зерновых, зернобобовых, плодовых и кормовых культур. Наиболее перспективные новинки – отечественные сорта ячменя, пшеницы и картофеля. С высокой урожайностью, неприхотливые к погоде и устойчивые к заболеваниям. 

Активнее всего новинки Академии наук внедряют аграрии Гродненской области. Всего в нынешнем году более 80% площадей засеют сортами белорусских селекционеров.

 

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Собрать больше свёклы, картофеля и гречки намерены аграрии в этом году. Под них выделено больше площадей. Об особенностях нынешней посевной рассказали сегодня в...
 
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