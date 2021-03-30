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После победы над Азаренко Барти выиграла и у Соболенко

31.03.2021 06:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Майами — 6:4, 6:7, 6:3.


Фото: Reuters

Барти отлично играла на своей подаче, за три сета не позволив Арине сделать ни одного брейка. Вторую партию Соболенко выиграла на тай-брейке, а первой и третьей Эшли было достаточно взять по одной подаче белоруски.

Примечательно, что в предыдущем раунде Эшли Барти выиграла у другой белоруски — Виктории Азаренко — 6:1, 1:6, 6:2.

 
 
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Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Майами - 6:4, 6:7, 6:3.
 
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