После победы над Азаренко Барти выиграла и у Соболенко

Источник материала: Tut.by

Австралийская теннисистка Эшли Барти обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Майами — 6:4, 6:7, 6:3.



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Барти отлично играла на своей подаче, за три сета не позволив Арине сделать ни одного брейка. Вторую партию Соболенко выиграла на тай-брейке, а первой и третьей Эшли было достаточно взять по одной подаче белоруски.

Примечательно, что в предыдущем раунде Эшли Барти выиграла у другой белоруски — Виктории Азаренко — 6:1, 1:6, 6:2.