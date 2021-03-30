На базе электрического Mercedes-Benz eSprinter сделали карету скорой помощи

Источник материала: Onliner Электрические автомобили скорой медицинской помощи пока экзотика даже в Европе, но их становится все больше и больше. Очередной вариант на базе коммерческого электрофургона Mercedes-Benz eSprinter построили в Германии.

Создатель электрической кареты скорой помощи — фирма Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG из Шенебека в земле Саксония-Анхальт (Германия). Работы велись в тесном сотрудничестве с производителем базового фургона.

Имея запас хода в 120 км и максимальную скорость до 120 км/ч, автомобиль скорой помощи с электрическим приводом подходит не только для эксплуатации в городе, но и для обслуживания пригородов. При создании экономили вес, потому в салоне только медоборудование первой необходимости. Удалось сохранить полную массу в 3,5 т, так что к управлению этой машиной можно допускать водителей категории B.





Электропитание медицинского оборудования не зависит от основной батареи автомобиля, а для этого используется отдельная группа аккумуляторов.





Первый экземпляр уже прошел опытную эксплуатацию в христианской организации Johanniter Unfall Hilfe. Скоро эта модель отправится к первым заказчикам, которые оформили предзаказы.