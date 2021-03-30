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Лукашенко подписал указ о контрсанкциях

31.03.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко подписал указ о контрсанкциях
Александр Лукашенко
Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введение ответных санкций. Соответствующее сообщение во вторник, 30 марта, опубликовала его пресс-служба.

Как отмечается в документе, указ, предусматривающий "введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицамигосударств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц", принят в целях "обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь".

Конкретный перечень товаров, работ и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен правительством.

Евросоюз ввел санкции в отношении "высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов" в октябре 2020 года, после выборов президента и последовавших вслед за оглашением их официальных результатов протестов. Позже санкции были расширены.

Госдепартамент США ввел в 2020 году визовые ограничения в отношении в общей сложности 63 человек, ответственных за "подрыв белорусской демократии". В свою очередь в санкционный список Минфина США попали: Центральная избирательная комиссии Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа. Кроме того, в санкционный перечень Минфина вошел первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич.
 
 
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Указом запрещается ввоз в страну товаров, а также импорт услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами государств, принявших ограничительные меры против...
 
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