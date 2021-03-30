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На российском судостроительном заводе перевернулся корабль
Источник материала: UDF
Кадр: ren.tv
По словам очевидцев, есть пострадавшие. Они отмечают, что в корабле было очень много людей. Шесть человек выбрались самостоятельно, остальных эвакуируют. Одного не могут найти.
Ранее в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно. На нем находились 19 моряков. По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения.
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Причины происшествия выясняются.
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