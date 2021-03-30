ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На российском судостроительном заводе перевернулся корабль

31.03.2021 06:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

На российском судостроительном заводе перевернулся корабль
Кадр: ren.tv
На судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом перевернулся корабль. Об этом сообщает РЕН ТВ. Причины происшествия выясняются.

По словам очевидцев, есть пострадавшие. Они отмечают, что в корабле было очень много людей. Шесть человек выбрались самостоятельно, остальных эвакуируют. Одного не могут найти.

Ранее в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно. На нем находились 19 моряков. По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by