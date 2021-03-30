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Кадр: ren.tv

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На российском судостроительном заводе перевернулся корабль Причины происшествия выясняются.

На судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом перевернулся корабль. Об этом сообщает РЕН ТВ. Причины происшествия выясняются.По словам очевидцев, есть пострадавшие. Они отмечают, что в корабле было очень много людей. Шесть человек выбрались самостоятельно, остальных эвакуируют. Одного не могут найти.Ранее в Баренцевом море у Новой Земли затонуло рыболовное судно. На нем находились 19 моряков. По сообщению МЧС, затопление произошло из-за обледенения.