ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма

31.03.2021 06:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Алкоголизмом считается потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве. Такой уровень обозначил врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий в интервью «Ленте.ру».

По его словам, некоторые могут страдать алкоголизмом без последствий. «Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов», — отметил врач.

Кизицкий также подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон.

Ранее врач психиатр-нарколог Александр Огородников рассказал, что при употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые могут страдать алкоголизмом без последствий.
 
Новости дня
Новости разные
 
На базе электрического Mercedes-Benz eSprinter сделали карету скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by