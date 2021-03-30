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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма Некоторые могут страдать алкоголизмом без последствий.

Алкоголизмом считается потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве. Такой уровень обозначил врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий в интервью «Ленте.ру».По его словам, некоторые могут страдать алкоголизмом без последствий. «Они существуют так более 20 лет, при этом настолько адаптировались, что вредят только внутренним органам, но здоровье их так велико, что его хватает и на работу, и чтобы чувствовать себя хорошо, не происходит нарушений административного и уголовного кодексов», — отметил врач.Кизицкий также подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон.Ранее врач психиатр-нарколог Александр Огородников рассказал, что при употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма.