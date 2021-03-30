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Жители Бешенковичей массово жаловались на воду после аварии

31.03.2021 06:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жители микрорайона улицы Молодежной в Бешенковичах массово жаловались на качество водопроводной воды из-за аварии.

Жители Бешенковичей массово жаловались на воду после аварии
Источник: Рixabay.com

Авария произошла в ночь на 30 марта. Восстановительные работы велись целый день. Вечером началась поэтапная подача воды в дома, сообщает газета «Заря».

Что касается жалоб местных жителей на ухудшение самочувствия после употребления воды, главный врач центральной районной больницы С. Рощина рассказала, что сегодня в учреждение здравоохранения помещено пять детей, все находятся в удовлетворительном состоянии.

 
 
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Жители микрорайона улицы Молодежной в Бешенковичах массово жаловались на качество водопроводной воды из-за аварии.
 
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