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Страны ЕЭАС готовятся к форс-мажору на рынке продовольствия
Источник материала: АФН
Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза на случай форс-мажора.
"Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими», - говорится в сообщении ЕЭК.
«При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли», - поясняется в постановлении.
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Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров...
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