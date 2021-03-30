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Страны ЕЭАС готовятся к форс-мажору на рынке продовольствия

31.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза на случай форс-мажора.

"Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими», - говорится в сообщении ЕЭК.

«При поступлении в комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли», - поясняется в постановлении.

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение о создании рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров...
 
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