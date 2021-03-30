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Меркель, Макрон и Путин обсудили ситуацию в Беларуси

31.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 марта в формате видеоконференции прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они обсудили ситуацию в Беларуси. Но это была далеко не главная тема.




Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе, отношениях ЕС и России, об Алексее Навальном.

"При обсуждении обстановки в Беларуси Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — отмечает пресс-служба российского президента. Практически в каждом случае, когда лидеры ЕС разговаривают с Путиным о нашей стране, он им напоминает о "недопустимости внешнего вмешательства".
 
 
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30 марта в формате видеоконференции прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира...
 
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