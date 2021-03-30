ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бешенковичах проблемы с водой, пятеро детей в больнице

31.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Бешенковичах из-за аварии ухудшилось качество водопроводной воды, пятеро детей в больнице, сообщает районная газета "Заря" во вторник.



"Сегодня жители микрорайона улицы Молодёжной в Бешенковичах массово стали жаловаться на качество водопроводной воды. Её запах люди описывали по-разному – одним словом, он был весьма специфическим. Как выяснилось, к ухудшению качества воды привела авария на водопроводных сетях", - пишет издание. 

Люди начали жаловаться на ухудшение самочувствия после употребления воды. Главный врач центральной районной больницы Светлана Рощина рассказала, что сегодня в учреждение здравоохранения помещено 5 детей. По её словам, все находятся в удовлетворительном состоянии. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста детей.

Как сообщил изданию заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан, авария произошла в ночь с 29 по 30 марта. На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада Бешенковичского участка филиала "Лепельводоканал". Восстановительные работы велись целый день и продолжаются по настоящее время. С самого утра к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, был организован подвоз питьевой воды в цистернах (было задействовано 2 цистерны).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бешенковичах из-за аварии ухудшилось качество водопроводной воды, пятеро детей в больнице, сообщает районная газета "Заря" во вторник.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пляски вокруг конституции. Схлестнется ли Лукашенко со вторым президентом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by