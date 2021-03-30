В Бешенковичах проблемы с водой, пятеро детей в больнице









"Сегодня жители микрорайона улицы Молодёжной в Бешенковичах массово стали жаловаться на качество водопроводной воды. Её запах люди описывали по-разному – одним словом, он был весьма специфическим. Как выяснилось, к ухудшению качества воды привела авария на водопроводных сетях", - пишет издание.





Люди начали жаловаться на ухудшение самочувствия после употребления воды. Главный врач центральной районной больницы Светлана Рощина рассказала, что сегодня в учреждение здравоохранения помещено 5 детей. По её словам, все находятся в удовлетворительном состоянии. Их здоровью и жизни ничего не угрожает. Решение о госпитализации принято ввиду малолетнего возраста детей.





Как сообщил изданию заместитель председатель райисполкома Виктор Гришан, авария произошла в ночь с 29 по 30 марта. На место происшествия незамедлительно выехала аварийная бригада Бешенковичского участка филиала "Лепельводоканал". Восстановительные работы велись целый день и продолжаются по настоящее время. С самого утра к домам, из которых поступали многочисленные обращения по поводу запаха воды, был организован подвоз питьевой воды в цистернах (было задействовано 2 цистерны).