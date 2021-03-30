В докладе Госдепа США упоминаются убийства и пытки в Беларуси













Госсекретарь США Энтони Блинкен упоминает в предисловии Беларусь, Гонконг, Венесуэлу и Нигерию, где люди, "несмотря на потенциальную опасность для их здоровья или угрозы ареста... собирались на улицах... призывали правительство защитить их права человека и основные свободы, гарантировать свободные и справедливые выборы".





В докладе отмечается, что "Беларусь — авторитарное государство", в котором вся власть сосредоточена в руках Александра Лукашенко, и нет возможности для проведения свободных и справедливых выборов.





"Лукашенко сохранил эффективный контроль над силовиками, — пишут авторы доклада. — Сотрудники сил безопасности совершали многочисленные злоупотребления".





Много внимания в докладе уделяется массовым протестам в Беларуси: "Страна пережила массовые гражданские волнения после президентских выборов 9 августа, когда демонстранты протестовали против широко распространенной фальсификации итогов голосования... против широкого применения правительством грубой силы против мирных демонстрантов и их задержаний".





Подчеркивается, что "еженедельные протесты", которые собирали сотни тысяч человек, "начались в ночь выборов и продолжались до конца года".





Авторы доклада упоминают случаи "произвольных убийств" (упоминаются Александр Тарайковский, Роман Бондаренко), "пытки в местах содержания под стражей", произвольные аресты и задержания, преследование журналистов, блокировку интернета, "произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь", "серьёзные проблемы с независимостью судебной власти".





Госдеп США отмечает, что власти Беларуси "на всех уровнях, как правило, действовали безнаказанно и всегда не принимали мер по судебному преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека".