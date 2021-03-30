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В докладе Госдепа США упоминаются убийства и пытки в Беларуси

31.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 марта Госдеп США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире в 2020 году. В нём упоминается и ситуация в Беларуси.




Госсекретарь США Энтони Блинкен упоминает в предисловии Беларусь, Гонконг, Венесуэлу и Нигерию, где люди, "несмотря на потенциальную опасность для их здоровья или угрозы ареста... собирались на улицах... призывали правительство защитить их права человека и основные свободы, гарантировать свободные и справедливые выборы".

В докладе отмечается, что "Беларусь — авторитарное государство", в котором вся власть сосредоточена в руках Александра Лукашенко, и нет возможности для проведения свободных и справедливых выборов.

"Лукашенко сохранил эффективный контроль над силовиками, — пишут авторы доклада. — Сотрудники сил безопасности совершали многочисленные злоупотребления".

Много внимания в докладе уделяется массовым протестам в Беларуси: "Страна пережила массовые гражданские волнения после президентских выборов 9 августа, когда демонстранты протестовали против широко распространенной фальсификации итогов голосования... против широкого применения правительством грубой силы против мирных демонстрантов и их задержаний".

Подчеркивается, что "еженедельные протесты", которые собирали сотни тысяч человек, "начались в ночь выборов и продолжались до конца года".

Авторы доклада упоминают случаи "произвольных убийств" (упоминаются Александр Тарайковский, Роман Бондаренко), "пытки в местах содержания под стражей", произвольные аресты и задержания, преследование журналистов, блокировку интернета, "произвольное или незаконное вмешательство в частную жизнь", "серьёзные проблемы с независимостью судебной власти".

Госдеп США отмечает, что власти Беларуси "на всех уровнях, как правило, действовали безнаказанно и всегда не принимали мер по судебному преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, совершивших нарушения прав человека".
 
 
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30 марта Госдеп США опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире в 2020 году. В нём упоминается и ситуация в Беларуси.
 
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