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За повязку Роналду хотят получить 2,5 млн евро. Деньги пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии

31.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно, какую сумму рассчитывают получить организаторы благотворительного аукциона, на котором будет выставлена капитанская повязка, брошенная на газон форвардом сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду в концовке матча отбора ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

Как пишет Corriere dello Sport, благотворительная организация Together for Life, которая занимается сбором средств для 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА), хочет получить за повязку Роналду около 2,5 млн евро.

Аукцион продлится три дня. Напомним, что капитанскую повязку организации передал сотрудник стадиона в Белграде, который подобрал ее после матча.
 
 
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Стало известно, какую сумму рассчитывают получить организаторы благотворительного аукциона, на котором будет выставлена капитанская повязка, брошенная на газон...
 
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