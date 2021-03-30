«Для защиты национальных интересов». Лукашенко подписал указ об ответных санкциях









— Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.





Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.





Сообщается, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Беларуси.





Страны Балтии опубликовали еще один санкционный список: в нем 118 фамилий белорусских силовиков

Напомним, ЕС ввел уже три пакета санкций из-за нарушений прав человека и фальсификаций на президентских выборах в Беларуси.





Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения.

Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников.





17 декабря Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В список вошли 29 физических и семь юридических лиц.





22 февраля 2021 года Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность принятия дальнейших санкций в отношении Беларуси.





Санкции против официального Минска «за подрыв демократии» в октябре прошлого года также ввели США. С тех пор американский санкционный список несколько раз расширялся.



