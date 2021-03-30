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Мининформ вынес предупреждение газете "Новы час"

31.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Письменное предупреждение от Министерства информации газета «Новы час» получила сегодня.






Мининформ считает, как пишет сайт издания, что «Новы час» нарушил требование подпункта 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона о СМИ: «В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года N2 427−3 «О средствах массовой информации» в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, порнографии, насилия и жестокости, в том числе пропагандирующей или побуждающей к самоубийству, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено Законом о СМИ, иными законодательными актами Республики Беларусь».
 
Претензии Мининформа касаются статей «Чаму дыялогу не было, няма i не будзе», «Крымiнальны» 2020-ты. Як i за што пратэстоўцы атрымлiвалi тэрмiны зняволення», «Пакуль мяне дапытвалi, побач збiвалi людзей, i нiкoгa гэта не бянтэжыла», «Гета для ўлады».
 
 
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Письменное предупреждение от Министерства информации газета «Новы час» получила сегодня.
 
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