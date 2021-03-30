﻿ Задержали художника Алеся Пушкина — четверо силовиков выносили его с места работы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержали художника Алеся Пушкина — четверо силовиков выносили его с места работы

31.03.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Художника Алеся Пушкина задержали на объекте в Жиличах, где он занимался реставрацией известного дворца.






Очевидцы рассказали «Нашей ниве», что задерживали Пушкина сотрудники Кировского РОВД по запросу коллег из Гродно. «Поговорить» он идти отказался, поэтому на него надели наручники и вынесли четверо силовиков.

26 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина и менеджера культуры Павла Можейко за «реабилитацию и оправдание нацизма». Пушкин вернулся из Украины в тот же день, зная об уголовном деле. 
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Художника Алеся Пушкина задержали на объекте в Жиличах, где он занимался реставрацией известного дворца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дырэкцыя «Славянскага базару» наракае, што «прыхільнікі апазыцыі» замінаюць падрыхтоўцы фэстывалю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by