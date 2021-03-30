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Задержали художника Алеся Пушкина — четверо силовиков выносили его с места работы
Источник материала: Партизан
Художника Алеся Пушкина задержали на объекте в Жиличах, где он занимался реставрацией известного дворца.
Очевидцы рассказали
26 марта Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина и менеджера культуры Павла Можейко за «реабилитацию и оправдание нацизма». Пушкин вернулся из Украины в тот же день, зная об уголовном деле.
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Художника Алеся Пушкина задержали на объекте в Жиличах, где он занимался реставрацией известного дворца.
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